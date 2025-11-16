«Пересматриваю в 4-й раз»: голый Антон Васильев, звезда «Аутсорса» и Sci-Fi – в этот свежий ромком влюбились даже хейтеры российского кино

Меню
16 ноября 2025 13:46
Завязка, на первый взгляд, проста.

Кажется, даже создатели «Сводишь с ума» не могли подумать, что их фильм будут не просто пересматривать, а искренне любить даже искушённые зумеры в соцсетях X и TikTok. Ромком, который по опасениям режиссера мог не окупиться вовсе, собрал в прокате 70+ миллионов рублей и вызвал редкий для отечественного кино единодушный восторг.

И ладно бы хвалили взрослые киноманы, привыкшие выискивать в жанре искру и человечность – нет, его советуют даже подростки, которые раньше воротили нос от российского кино.

Под роликами с фильмом – восторги, в отзывах – слёзы и фразы в духе «думала, будет кринж, а оказалось, что это любовь». Даже на «Кинопоиске» стоит 8.5 и нет ни одного негативного отзыва. Звучит как сюр? Давайте разбираться.

О чем вообще речь?

«Сводишь с ума» — это камерная, но удивительно тёплая история с мистической изюминкой.

Героиня Алиса снимает квартиру в старом питерском доме и обнаруживает, что огромное зеркало в ванной позволяет заглянуть в параллельную реальность. По ту сторону живёт такой же новосёл Иван, и их миры сталкиваются.

Классический приём «вражды через стену», перерастающей в нечто большее, но поданный через магический реализм.

В чем секрет?

Судя по отзывам зрителей, успех картины строится не на спецэффектах или заезженных штампах, а на трёх китах:

Живые герои. Алиса (Мила Ершова из «Аутсорса»!) и Иван (Юрий Насонов) — не картонные красавцы, а узнаваемые люди со своими слабостями и смешными чертами. Химия между актёрами ощущается физически, а их диалоги напоминают разговоры с друзьями — с подкатами, шутками и неловкостями.

Атмосфера Петербурга. Уютные дворики, разводные мосты и дожди создают ту самую сказочную ауру, которая заставляет поверить в чудо.

Человеческая теплота. Фильм не пытается удивить закрученным сюжетом, а говорит на универсальном языке эмоций. Зрители в отзывах признаются:

«Пересматриваю уже в четвертый раз, а ведь я вообще не смотрю русские фильмы», «Я неиронично плакала в конце, а ожидания были из разряда "посмотрим — покринжуем"».

«Питер FM» для нового поколения?

Многие сравнивают ленту с «Питер FM», но это не совсем верно. Если тот фильм был о романтике случайностей в досмартфонную эру, то «Сводишь с ума» — это история про осознанный выбор и смелость быть собой здесь и сейчас.

Это скорее «В ожидании чуда» для поколения, выросшего на стримингах, но тоскующего по простой и чистой истории.

С рейтингом 8.5 на «Кинопоиске» и сотнями восторженных комментариев, фильм доказал: российское кино может делать романтические комедии, которые не стыдно рекомендовать друзьям.

Фото: Кадр из фильма «Сводишь с ума»
