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Пересильд заплатили целое состояние, но она отказалась брать деньги: в чем дело

15 июня 2023 06:45
Пересильд заплатили целое состояние, но она отказалась брать деньги: в чем дело

Артистка решилась на благородный шаг.

Юлия Пересильд стала одной из главный актрис прошедшего года благодаря участию в фильме «Вызов». Достижение артистки было оценено не только любителями кино: именно она стала лауреатом государственной премии, которую Владимир Путин вручил ей, Константину Эрнсту и Климу Шипенко за вклад в культуру. Однако Пересильд решила поделиться своей долей с нуждающимися.

Как призналась сама актриса, она передаст 10 миллионов рублей подопечным фонда «Галчонок», в котором является учредителем. Организация занимается помощью детям и подросткам с заболеваниями центральной нервной системы, и, по словам Пересильд, фонд нуждается в этих деньгах.

При этом артистка пока не уточнила, когда именно средства окажутся в фонде и на что планируется потратить такую большую сумму. Также неизвестно, отправят ли ее коллеги свои части премии на благотворительность.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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