Пересильд заплатили целое состояние, но она отказалась брать деньги: в чем дело

Юлия Пересильд стала одной из главный актрис прошедшего года благодаря участию в фильме «Вызов». Достижение артистки было оценено не только любителями кино: именно она стала лауреатом государственной премии, которую Владимир Путин вручил ей, Константину Эрнсту и Климу Шипенко за вклад в культуру. Однако Пересильд решила поделиться своей долей с нуждающимися.

Как призналась сама актриса, она передаст 10 миллионов рублей подопечным фонда «Галчонок», в котором является учредителем. Организация занимается помощью детям и подросткам с заболеваниями центральной нервной системы, и, по словам Пересильд, фонд нуждается в этих деньгах.

При этом артистка пока не уточнила, когда именно средства окажутся в фонде и на что планируется потратить такую большую сумму. Также неизвестно, отправят ли ее коллеги свои части премии на благотворительность.