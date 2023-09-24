Пересильд сразил серьезный недуг: расплата за попытку приблизиться к звездам

Юлия Пересильд стала первой актрисой, которая побывала в настоящем космосе. Вместе со съемочной группой фильма «Вызов» она провела несколько дней на МКС. Артистка, признавшаяся в употреблении алкоголя и курении, обошла на пробах нескольких звездных красоток с идеальным здоровьем. Но теперь состояние Юлии резко ухудшилось. Виной тому стала новая попытка подняться над поверхностью Земли.

В социальных сетях знаменитость пожаловалась подписчикам на ужасную простуду. По словам Пересильд, эта болезнь стала расплатой за съемки в горах. Артистка, привыкшая к комфорту во всех его проявлениях, прекрасно переносила невесомость. Но сырой климат и сильный ветер выбили ее из колеи.

Девушка поделилась с поклонниками, что во время экспедиции на Эльбрус ей пришлось перенести многое — пробуждения среди ночи, холод, постоянный дождь и сильный ветер. В результате простудилась буквально вся съемочная группа. Но красота, которой наслаждались все участники съемок, явно стоила таких лишений.