Пересильд позавидует: Хабенскому поступило неожиданное предложение от космонавтов

Юлия Пересильд прославилась на весь мир благодаря фильму «Вызов». Именно эта артистка отправилась в космос, где впервые в истории кино снялась в нескольких сценах для проекта. И, как оказалось, покорение невесомости не закончилось на звезде экрана.

Как пишут «Аргументы и факты», командир отряда космонавтов Олег Кононенко предложил Константину Хабенскому поставить спектакль на орбите. В честь юбилея МХТ им. Чехова актер, который уже три года возглавляет легендарную сцену, с труппой театра может отправиться на борт МКС, где сыграет выбранную постановку.

Сам Хабенский пока не подтвердил, что готов на смелое путешествие, и лишь отшутился, что уже начал писать пьесу специально для невесомости. Однако отметил, что в космосе у артистов действительно больше возможностей, чем на Земле. Космонавты же смогут увидеть игру проставленных актеров на записях, которые в ближайшее время передадут на орбиту.