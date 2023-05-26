Пересильд одним видео доказала, что на самом деле была на МКС: такое подстроить невозможно

Юлия Пересильд устала слушать обвинения во лжи. Не все поверили, что актриса действительно летала в космос на съемки фильма «Вызов», где сыграла главную роль.

Скептики считают, что на самом деле картина снималась в павильоне и никакого космического путешествия, о котором говорил весь мир, не было. Но звездная блондинка всего одним видео сумела доказать обратное.

В социальных сетях артистка обнародовала ролик, где показала, как делала себе макияж в условиях невесомости. Взять с собой визажиста на МКС не получилось, поэтому Пересильд была вынуждена обходиться собственными силами.

В кадре видео актриса наносит на лицо пудру, а рядом с ней летают другие косметические средства — подстроить такое невозможно. Знаменитость отметила, что взяла с собой в космос самое необходимое: жидкие тени, карандаш для губ, гигиеническую помаду, тушь, карандаш для бровей и румяна.