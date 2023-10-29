Пересильд не единственная: у Учителя нашлась еще одна любимица

Готов видеть ее на площадке снова и снова.

Много лет Юлию Пересильд считали музой Алексея Учителя. Юная актриса, к которой режиссер ушел из семьи, долго терзалась угрызениями совести. В особенности из-за того, что роман с женатым мужчиной ей долгое время приходилось держать в тайне. Но оказалось, не только эта звезда вдохновляла мэтра на новые работы.

К еще одной актрисе Алексей Ефимович питает самые теплые чувства. Кинодел так восхищен талантом знаменитости, что готов звать ее в любые свои фильмы. Имя фаворитки назвал сам Учитель — это Ирина Пегова.

Совместной работой с этой артисткой режиссер остался абсолютно доволен. Когда на съемках девушка изображала обморок, к ней сбегались зеваки — все вокруг искренне верили, что бедняжка потеряла сознание. Ирина самоотверженно готова бегать по лестницам на высокой платформе, чтобы сравняться с коллегами ростом, но никогда не жалуется.