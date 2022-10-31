Перешло все границы разумного: какую сцену убрали из «Терминатора»

Сара Коннор была одной из главных героинь франшизы о Терминаторе, но в третьем фильме под названием «Восстание машин» ее неожиданно убрали из актерского состава. Причиной тому стал отказ от съемок актрисы Линды Хэмилтон, которая играла Сару в первых двух фильмах.

Создатели третьего «Терминатора» в итоге приняли решение убить Сару, но о том, как это произошло, поклонники так и не узнали: гибель героини произошла за кадром. Между тем изначально в черновиках фильма была целая сцена, посвященная смерти Сары.

Согласно ей, Сара и ее сын, лидер сопротивления Джон Коннор, проникают в секретный бункер, в котором находится центр управления «Скайнетом». Там они должны взорвать его, чтобы лишить машины возможности воевать против людей. Но после попадания в бункер Сара Коннор оказывается захвачена Терминатором Т-Х, который предлагает Джону выбор: или тот жертвует матерью, или ядро «Скайнета» остается целым и невредимым. И после того, как Джон выбирает второй вариант, Терминатор ломает Саре шею, тем самым позволяя ее сыну закончить войну.

В итоге от этой сцены пришлось отказаться: хладнокровное согласие сына на убийство собственной матери, пусть даже ради спасения всего человечества, сценаристы посчитали переходящим все границы морали и нравственности.