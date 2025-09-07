Перешли на другую сторону: актеры, которые хотели сыграть супергероя, но в итоге стали суперзлодеями

И в роль они вписались настолько хорошо, что представить их супергероями уже просто невозможно.

В современном Голливуде чуть ли не каждый первый актер, будь то новичок или уже опытный деятель индустрии, мечтает когда-нибудь оказаться в супергеройском боевике от Marvel или DC. Речь, однако, почти всегда идет о положительных ролях героев, которые противостоят злу и пытаются спасти мир, в то время как то самое зло не так уж часто становится желанной ролью.

Тем не менее, многие самые известные актеры в итоге стали экранными злодеями, хотя изначально проходили прослушивание на роль супергероя — о некоторых из таких рассказываем в этой подборке.

Том Хиддлстон

Прославившийся в том числе благодаря роли злодея Локи, Том Хиддлстон вообще не рассматривал возможность сыграть злодея — метил он прямиком в Тора, которого впоследствии сыграл Крис Хемсворт.

По слухам, еще на этапе отбора создатели фильмов о громовержце увидели во внешности и характере Хиддлстона что-то, напоминающее скрытую угрозу; сам актер признавался, что роль ему предложили сразу, без дополнительных проб. В результате Хиддлстону удалось создать настолько привлекательный образ злодея, что Локи стал чуть ли не одним из самых популярных героев в киновселенной Marvel.

Киллиан Мерфи

Легенды о том, как Кристофер Нолан попал под очарование ярко-голубых глаз Киллиана Мерфи, ходят еще со времен их совместной работы над трилогией о Бэтмене, и неслучайно. Изначально Мерфи пробовался на роль Брюса Уэйна ака Бэтмена, однако, несмотря на впечатляющий перформанс, сам Нолан и продюсеры будущих фильмов не увидели в Мерфи супергероя, желая найти кого-то более сильного физически.

В первом фильме «Бэтмен: Начало» актер все-таки сыграл — правда, уже злодея по кличке Пугало, который отводил от себя подозрения благодаря располагающей внешности и притягательным голубым глазам Мерфи.

Николас Холт

Актер, сыгравший в недавно вышедшем «Супермене» Джеймса Ганна злодея по имени Лекс Лютор, планировал получить роль самого Супермена, которая в итоге ушла Дэвиду Коренсвету. Как упоминали в интервью и Холт, и Ганн, последний посчитал, что именно злодейская роль поможет актеру лучше раскрыть свои навыки, с чем сам Холт в итоге и согласился — добавив, что играть плохого парня даже веселее, чем хорошего.

К подготовке к роли Холт подошел основательно, пересмотрев все предыдущие адаптации истории о Супермене — в итоге актер удостоился всевозможных похвал и теперь уж точно верит в то, что роль злодея ему была приготовлена самой судьбой.

Себастиан Стэн

Известный по роли Баки Барнса в киновселенной Marvel, Себастиан Стэн видел себя в роли Капитана Америки и даже проходил прослушивание дважды, прежде чем роль досталась Крису Эвансу.

Стэну же предложили сыграть одного из самых противоречивых антагонистов в киновселенной, однако с задачей он справился на все 100 — сейчас ни один фильм супергеройской киностудии нельзя представить без хотя бы упоминания Баки Барнса, история которого тронула сердца миллионов фанатов. Впоследствии Стэн продолжил играть роль в самых разных фильмах и сериалах, а недавно появился и в боевике «Громовержцы».

Хит Леджер

Более легендарного Джокера в истории кино и представить нельзя, но когда-то Хиту Леджеру предлагали совсем другую роль. Режиссер трилогии Кристофер Нолан перед началом работы над первым фильмом лично встречался с Леджером, чтобы предложить ему роль Бэтмена, но тот в результате отказался.

После выхода на экраны первой части «Бэтмен: Начало» актер сам связался с Ноланом, утверждая, что хотел бы сыграть Джокера. Роль не только принесла Леджеру мировую славу и посмертно врученный «Оскар», но и стала одним из лучших перформансов в истории кинематографа.

Кстати, крутой актерской игрой могут запомниться не только эпичные роли — об актерах, которые в современных фильмах сыграли свои лучшие драматические роли, читайте здесь.