Перешли черту: новое откровение Меган и Гарри поставило под удар Уильяма

Накануне в Сети появился трейлер второй части документального фильма о Меган и Гарри. Первую часть уже растоптали критики, заявив, что ничего нового супруги там не показали — лишь романтизированную версию своего знакомства, которая многим показалась неправдоподобной и приукрашенной. Зато для второй части пара приберегла более скандальные откровения. И, судя по трейлеру, направлены они против конкретного родственника Гарри.

В видео звучат слова принца, который прямо заявляет, что «они лгут» для защиты Уильяма, а говорить правду в поддержку его семьи отказываются. Таким образом, Гарри резко противопоставил себя старшему брату. Позже нападки в адрес Уильяма были несколько смягчены: вместо «они» в трейлере стало звучать «британская пресса». По всей видимости, резкости Гарри в отношении семьи испугались даже в Netflix.

Меган же акцентирует внимание на себе как на жертве, отмечая, что во дворце ее просто «скормили волкам». Очевидно, что речь в этом отрывке пойдет про расистские замечания от членов королевской семьи, с которыми столкнулась Маркл.