Перешла все границы: фанаты Шатунова пришли в ярость из-за громкого заявления Долиной

Армия фанатов Юрия Шатунова воистину огромна и даже после его смерти продолжает расти. Однако о признании таланта артиста среди коллег по цеху говорить почему-то не приходится. Братья и сестры по сцене критиковали вокальные данные и творчество Шатунова еще при жизни, но и после смерти некоторые из них останавливаться не пожелали.

Недавно этическую черту с легкостью перешла Лариса Долина, которая была приглашена на концерт, призванный чествовать группу «Ласковый май» и отдать дань памяти Юрию Шатунову. Если с первым пунктом у певицы проблем не возникло, то сохранить бесстрастность, говоря о вокалисте коллектива, у Долиной не удалось. В соцсетях та буквально растоптала ушедшего из жизни Шатунова.

«Все разговоры о том, что у виновника этого мероприятия была нелегкая судьба не имеют никакого отношения к нашей профессии. Феномен успеха мне до сих пор непонятен и до сих пор непонятен тот факт, что его называют легендой… Пусть земля будет ему пухом… Жаль, что ушел, будучи еще совсем молодым, но для меня понятие «легенда» — это нечто большее», — сообщила артистка в личном блоге.

Легендами же по версии исполнительницы оказались Геннадий Гладков и Дмитрий Хворостовский, но никак не Шатунов. За что артисту «Ласкового мая» такие почести, Долина взять в толк не смогла, о чем, к уважению, честно сообщила вслух, но тут же поплатилась. Фанаты певца с грустным голосом тут же набросились на Долину со всех сторон, словно услышав собачью команду «фас».