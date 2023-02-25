Перешла с размера XXL на S: американка похудела почти в два раза и стала моделью (фото)

Американка Тейлор Рагано в 23 года весила 100 килограммов. Расстройство слуха и связанные с ним комплексы, обучение в спецшколе, казалось, поставили на жизненных перспективах крест, но вера в себя и упорство подарили жительнице Арлингтона новую надежду.

О похудении она задумалась еще в спецшколе: тогда без особого успеха перепробовала множество диет. После этого девушка решилась на гастрошунтирование. Это операция, при которой врачи формируют в организме пациента «малый желудок». Еда из него сразу поступает в тонкий кишечник, человек меньше ест.

Уменьшившись с XXL до S, девушка буквально пережила второе рождение. Она поступила в Технологический университет на специальность «Государственное управление», подписала контракт с модельным агентством. Также новоявленная красотка намеревается покорять Капитолий (там заседают американские законодатели), а может, и сама станет конгрессвумен. Преобразив себя, она хочет делать жизни других людей лучше.