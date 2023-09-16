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Перешла кому-то дорогу: из-за чего на самом деле убрали Васильеву из «Сватов»

16 сентября 2023 11:45
Перешла кому-то дорогу: из-за чего на самом деле убрали Васильеву из «Сватов»

Актрисе не дали возможность продолжить линию своей героини.

Сериал «Сваты» стал по-настоящему народным проектом. Исполнители главных ролей превратились в культовых звезд для миллионов фанатов. Создатели старались не заменять актеров, постоянно продолжая линии их персонажей.

Однако, например, известную актрису Татьяну Васильеву в какой-то момент из «Сватов» убрали. Звезда сыграла в проекте роль Виктории Викторовны, мамы Ларисы и тещи Митяя. Это оказалась очень напористая и настойчивая особа, которая активно насаждала везде свои порядки, с чем было связано немало юмористических ситуаций.

Но персонаж Васильевой стал эпизодическим, и с ней просто прекратили сотрудничать. Такое решение для актрисы оказалось сюрпризом, ведь создатели хорошо к ней относились. По ее словам, и режиссер, и сценарист обладали безупречным чувством юмора и никогда не противились импровизации на площадке.

«В продолжении я не участвовала, меня убрали, что часто бывает. Кому-то перешла дорогу», — предположила Васильева в одном из прошлых интервью.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Сваты»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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