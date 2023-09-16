Перешла кому-то дорогу: из-за чего на самом деле убрали Васильеву из «Сватов»

Сериал «Сваты» стал по-настоящему народным проектом. Исполнители главных ролей превратились в культовых звезд для миллионов фанатов. Создатели старались не заменять актеров, постоянно продолжая линии их персонажей.

Однако, например, известную актрису Татьяну Васильеву в какой-то момент из «Сватов» убрали. Звезда сыграла в проекте роль Виктории Викторовны, мамы Ларисы и тещи Митяя. Это оказалась очень напористая и настойчивая особа, которая активно насаждала везде свои порядки, с чем было связано немало юмористических ситуаций.

Но персонаж Васильевой стал эпизодическим, и с ней просто прекратили сотрудничать. Такое решение для актрисы оказалось сюрпризом, ведь создатели хорошо к ней относились. По ее словам, и режиссер, и сценарист обладали безупречным чувством юмора и никогда не противились импровизации на площадке.