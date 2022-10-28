Перешла дорогу не тем людям: как убрали главную конкурентку Гурченко

Дая Смирнова в самом начале своей карьеры смогла зарекомендовать себя как одна из самых ярких актрис советского экрана. Зрители и режиссеры были в восторге от ее таланта, но однажды артистка пропала из поля зрения публики.

Перед тем как исчезнуть из кинематографа, артистка снималась в картине с Людмилой Гурченко. Звезда экрана не скрывала, что завидовала Смирновой, ведь постановщики намного чаще приглашали ее в свои фильмы, а поклонники осыпали признаниями в любви. Однако спустя некоторое время артистка невольно уступила место звезде «Карнавальной ночи».

Сначала, как писали в СМИ, Смирнова ушла из кино на два года из-за замужества и рождения ребенка. Но, вернувшись, она поняла, что больше не интересует режиссеров. По официальной версии, постановщики просто забыли о талантливой артистке, но на самом деле причина была совершенно в другом. Дело в том, что Смирнова не боялась критиковать руководство ВГИКа, где училась, что не нравилось ректору. И он сначала отчислил студентку, а после дал понять режиссерам, что Смирнова не должна появляться в их фильмах.

Из-за этого артистка перестала сниматься. За последующие 15 лет у нее было меньше ролей, чем за два первых года работы. Но вместо сцены Смирнова занялась журналистикой и публиковала свои материалы в «Искусстве кино», «Экране» и «Культуре», в итоге посвятив именно писательству свою жизнь.