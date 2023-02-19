Перешла дорогу Гурченко: в голове не укладывается, как избавились от звезды СССР

Карьера Даи Смирновой развивалась стремительно. В первые два года своей творческой деятельности артистка была любимицей всех режиссеров. Доходило до того, что звезда снималась в четырех проектах одновременно, но самой яркой ролью в ее фильмографии остается Любаша в картине «Солдат Иван Бровкин».

Известно, что Смирнова перешла дорогу самой Людмиле Гурченко, которая была крайне ревнива до чужого успеха. Вместе коллеги снимались в ленте «Девушка с гитарой» — позже звезда «Карнавальной ночи» вспоминала, что киноделы буквально не давали Смирновой прохода. Впрочем, вскоре все изменилось.

От знаменитости попросту избавились после того, как она угодила в скандал с критикой руководства ВГИКа, вызванный отчислениями «инакомыслящих» студентов. В результате Смирнову тоже отчислили, а в качестве причины сослались на пропуск занятий. В результате актриса начала получать гораздо меньше приглашений в кино, что весьма пагубно сказалось на ее карьере.