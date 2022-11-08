Перешла черту: странную причуду Елизаветы II не поймет ни один россиянин

Титул монарха позволял Елизавете II диктовать свои правила. По ним жила не только королева Великобритании, но и все члены ее семьи. Ослушаться Ее Величества было нельзя, какими бы абсурдными ни казались ее требования.

Особенное внимание Елизавета уделяла меню своих близких. Как оказалось, королева составила черный список продуктов, которым не место в Букингемском дворце. Мало кого удивит в этом перечне чеснок: его королева исключила из рациона, поскольку избегала неприятного запаха изо рта. Паста и томатный соус также оказались под запретом: съесть их, не испачкавшись, практически невозможно.

Среди причуд королевы была и такая, которой она явно перешла черту. На завтрак Елизавета предпочитала яйца, к которым предъявлялось одно крайне важное требование. Ни один россиянин не поймет этого, но Ее Величество отказывалась употреблять в пищу белые яйца: коричневые казались ей гораздо вкуснее.