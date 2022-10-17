Перешел грань дозволенного: Милохин унизил Медведеву на всю страну
Спортсменка не смогла сдержать себя.
В прошлом сезоне шоу «Ледниковый период» Даня Милохин и Евгения Медведева были среди фаворитов не только у судей, но и у зрителей. Знаменитости решили принять участие в продолжении популярного проекта, но пока о былом успехе говорить не приходится.
В новом выпуске программы звезда соцсетей на всю страну унизил свою партнершу. Все началось с того, что он отпустил неудачную шутку о том, что за прошедшее время Медведева совсем не выросла. После этого музыкант и вовсе неожиданно для фигуристки облизал ее лицо. Спортсменка не смогла скрыть свое смущение и тут же принялась вытирать щеку.
Впоследствии интернет-пользователи возмутились выходке Милохина, посчитав, что он перешел все грани дозволенного. Также многие пожалели двукратную чемпионку мира, заметив, что той еще долго придется терпеть неподобающее поведение скандально известного блогера.
«Бедная Женечка», — подытожил один из зрителей проекта.