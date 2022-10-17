Перешел грань дозволенного: Милохин унизил Медведеву на всю страну

В прошлом сезоне шоу «Ледниковый период» Даня Милохин и Евгения Медведева были среди фаворитов не только у судей, но и у зрителей. Знаменитости решили принять участие в продолжении популярного проекта, но пока о былом успехе говорить не приходится.

В новом выпуске программы звезда соцсетей на всю страну унизил свою партнершу. Все началось с того, что он отпустил неудачную шутку о том, что за прошедшее время Медведева совсем не выросла. После этого музыкант и вовсе неожиданно для фигуристки облизал ее лицо. Спортсменка не смогла скрыть свое смущение и тут же принялась вытирать щеку.

Впоследствии интернет-пользователи возмутились выходке Милохина, посчитав, что он перешел все грани дозволенного. Также многие пожалели двукратную чемпионку мира, заметив, что той еще долго придется терпеть неподобающее поведение скандально известного блогера.