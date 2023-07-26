Перешел дорогу не тем людям: грязные секреты Киркорова устали хранить

Певица Слава публично обвинила звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова в том, что он испортил ей грудь, и призвала врача никогда не делать никому коррекцию бюста. В подтверждение своих слов она продемонстрировала страшные швы и рассказала, что ей пришлось исправлять неудачную операцию за границей. За врача тут же вступились представители российского шоу-бизнеса.

В частности, Филипп Киркоров. Он заявил, что Слава не соблюдала правила реабилитации и пропускала приемы, так как жалела денег. На что певица разразилась гневной тирадой. Во-первых, она признала, что получила скидку. Но ровно эту же сумму она отработала, бесплатно выступив на дне рождения жены Тимура Хайдарова. Слава пригрозила, что в случае, если коллеги по цеху не угомонятся и продолжат на нее нападать, она тоже молчать не будет и расскажет о чужих тайнах и секретах.