«Перешел черту»: поступку Киркорова не нашли оправдание

Журналист Михаил Шахназаров раскрыл правду о необычных предпочтениях Филиппа Киркорова. Как оказалось, музыкант не сдерживал себя в отношениях с Анастасией Стоцкой и Ани Лорак.

Личная жизнь прославленного артиста долгие годы покрыта тайной. Киркорову, который был женат лишь единожды, приписывают множество романов. По словам Шахназарова, в отношениях со Стоцкой и Лорак он заставлял девушек удовлетворять его весьма необычные пристрастия.

«Он заставлял Стоцкую и Лорак переодеваться в домработниц», — вспоминает журналист в эфире программы «Полный абзац».

Пользователи Сети не оставили без внимания такие неожиданные новости. Как отметили зрители шоу, Киркоров неприятно шокировал и разочаровал их своими желаниями и вкусами. «Перешел черту», «Не ожидала от него такого», — делятся мнением поклонники артиста.

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