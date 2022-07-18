Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Перешел черту»: поступку Киркорова не нашли оправдание

«Перешел черту»: поступку Киркорова не нашли оправдание

18 июля 2022 09:23
«Перешел черту»: поступку Киркорова не нашли оправдание

Фанаты не смогли принять тайные желания артиста.

Журналист Михаил Шахназаров раскрыл правду о необычных предпочтениях Филиппа Киркорова. Как оказалось, музыкант не сдерживал себя в отношениях с Анастасией Стоцкой и Ани Лорак.

Личная жизнь прославленного артиста долгие годы покрыта тайной. Киркорову, который был женат лишь единожды, приписывают множество романов. По словам Шахназарова, в отношениях со Стоцкой и Лорак он заставлял девушек удовлетворять его весьма необычные пристрастия.

«Он заставлял Стоцкую и Лорак переодеваться в домработниц», — вспоминает журналист в эфире программы «Полный абзац».

Пользователи Сети не оставили без внимания такие неожиданные новости. Как отметили зрители шоу, Киркоров неприятно шокировал и разочаровал их своими желаниями и вкусами. «Перешел черту», «Не ожидала от него такого», — делятся мнением поклонники артиста.

Не заметили: зрителей «Великолепного века» обвели вокруг пальца

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Related video