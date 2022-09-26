Перешел черту: колдовство довело советского Воланда до трагедии на сцене

Широкую известность Виктору Авилову принесла работа с режиссером Георгием Юнгвальд-Хилькевичем. Сначала актер снялся в роли графа Монте-Кристо в фильме «Узник замка Иф» 1988 года. А спустя 4 года он сыграл Мордаунта в ленте «Мушкетеры двадцать лет спустя». 1993 год отметился для Авилова ролью Воланда в постановке «Мастер и Маргарита». К тому времени актер уже серьезно увлекся мистикой: в театре и в кино он с радостью соглашался играть героев, которые имеют отношение к сверхъестественным событиям. Среди его любимых персонажей были Гамлет и Калигула. А Юнгвальд-Хилькевич и вовсе уверял, что Виктор обладал способностями к гипнозу и мог всего за несколько пассов руками излечить человека.

Духовным гуру Авилова был Валерий Аверьянов, который и приобщил артиста к спиритизму. Вместе они вызывали духов, причем начали сразу с Иисуса Христа. В какой-то момент Виктор даже поверил, что он сам пророк, который должен избавить человечество от зла.

Близкие люди просили Авилова порвать с колдовством. К тому же актера постигло «проклятье Воланда»: после спектакля на гастролях в Германии у него случилась клиническая смерть. Врачи едва спасли Виктора. Позже у него обнаружился еще и туберкулез, поэтому почти год он провел в больницах.