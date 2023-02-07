Перещеголяла саму себя: такого кошмарного наряда не ждали даже от Кэрри Брэдшоу (фото)

Сара Джессика Паркер, снова исполнившая роль Кэрри Брэдшоу в телехите «Секс в большом городе», недавно оказалась в центре внимания. Причиной тому стали снимки актрисы со съемок сериала — к такому аутфиту не был готов никто.

Паркер щеголяла по улице в тапочках «старушки» и длинном домашнем халате, который надела на свитер и джинсы. Правда, все эти предметы гардероба являются представителями известных брендов. Однако вместе они смотрятся крайне странно, а Джессика в них выглядит как городская сумасшедшая. Такого не ждали даже от эксцентричной Кэрри Брэдшоу.

Съемки продолжения культового сериала начались в 2021 году. Но не все поклонники восприняли эту новость с радостью, ведь главные актрисы уже давно постарели, а заниматься сексом в их возрасте уже неприлично. Комментарии говорят сами за себя: «Попахивает отчаянием и менопаузой», «Героини выглядят слишком нелепо», «Бабушки-старушки...», «Они старухи. Какой секс?», «Инфантилизм какой-то».