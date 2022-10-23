Перещеголяла родителей: как выглядит дочь Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа (фото)

В 2000 году актриса Кэтрин Зета-Джонс вышла замуж за коллегу Майкла Дугласа – несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте, пара вместе уже два десятилетия. У супругов двое общих детей – сын Дилан Майкл Дуглас и дочь Кэрис Зета Дуглас.

Кэрис Дуглас уже 19 лет – и девушка выросла настоящей красавицей.

В прошлом году Кэрис закончила среднюю школу. Звездная наследница ведет активный образ жизни: много путешествует и занимается спортом. Кэрис очень близка с родителями и старшим братом – девушка неоднократно принимала участие в различных фотосессиях и рекламных кампаниях вместе с мамой. Впрочем, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас предостерегают своих детей от звездой карьеры и советуют им найти другую, менее публичную профессию.