Перещеголяла даже Гурченко: не поверите, сколько раз Верка-модистка выходила замуж

В советские времена многие актеры и актрисы меняли партнеров как перчатки. Пожалуй, самой известной сердцеедкой эпохи СССР считалась Людмила Гурченко, которая побывала замужем шесть раз. Однако это не рекорд, ведь звезде «Карнавальной ночи» могла дать фору ее коллега Людмила Давыдова.

Актриса известна по сериалу «Место встречи изменить нельзя», где сыграла Верку-модистку. На ее счету восемь браков, но ни одни из них не сделал ее счастливой.

В первый раз Давыдова вышла замуж в студенчестве за сына советского мэтра Ивана Пырьева. Но ее брак с наследником именитого отца вскоре распался, потому что актрису обвиняли в корысти и расчете. Вторым мужем Людмилы стал Валерий Усков. Режиссер помог ей пробиться в кино, однако отношения супругов быстро разрушились из-за странного поведения Давыдовой и ее перепадов настроения.

Затем последовала череда браков, которые ни к чему не приводили. Людмила хотела детей, но матерью так и не стала. После восьми неудачных попыток обрести личное счастье актриса впала в затяжную депрессию. Ей диагностировали шизофрению, и состояние Давыдовой ухудшалось с каждым годом.

Людмила скончалась в 57 лет. Единственным супругом, пришедшим на ее похороны, стал Валерий Усков.