Перерос деда: ахнете, увидев красавца-внука Александра Буйнова

Александр Буйнов может гордиться своим внуком Александром. Звездный наследник 7 ноября отпраздновал свой 17-й день рождения, о чем артист охотно сообщил поклонникам.

В своих социальных сетях музыкант опубликовал серию фотографий, на которых запечатлен Буйнов-младший. «Будь здоров, родной, будь счастлив», — написал под публикацией исполнитель.

Фанаты артиста были поражены, увидев, как внук перерос своего деда. На одном из кадров Александр, пять лет назад ставший курсантом кадетского училища, на голову выше своего родственника. Интернет-пользователи не только поздравили именинника, но и засыпали его комплементами.