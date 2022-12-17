Перепутать невозможно: эти три привычки выдают с потрохами русского человека за границей

Как приятно бывает во время долгой заграничной поездки услышать родную речь и пообщаться с земляком. В нашем материале мы собрали привычки, которые помогут определить русского человека.

Одним из первых признаков является одежда.

Например, наши сограждане в Америке одеваются ярко и вызывающе, будто они застряли в 90-х. Это помогает различить их даже в толпе.

Следующая отличительная черта — это привычка почти кричать в микрофон. Она возникла во времена, когда связь действительно была плохой. Если вы слышите, как кто-то громко разговаривает по телефону, то, скорее всего, это будет ваш соотечественник.

Еще одним явным признаком служит выражение лица. Если человек хмур и неулыбчив, то есть большая вероятность, что он русский. Менталитет и темп жизни дают о себе знать и этим отличают нас от всегда улыбающихся иностранцев.