Перепутал роль с реальностью: Прилучного вывели на чистую воду

Павел Прилучный сегодня один из наиболее востребованных российских артистов. «Девятаев», «Мажор», «Союз спасения», «Закрытая школа» — это лишь немногие из проектов, где засветился актер. Слава принесла Прилучному и гигантские гонорары – актер не стесняется рассказывать о роскошном отдыхе на Мальдивах и о свадьбе в 15 миллионов рублей. Но жизнь Павла Прилучного не всегда была такой богатой и успешной.

Telegram-канал «Изнанка сериала» рассказал, что Прилучный родился в Казахстане в простой семье хореографа и тренера по боксу. Вскоре семья бежала в Россию, где будущей звезде пришлось несладко. В юности Прилучный подрабатывал на мойке. А когда приехал покорять Москву, его обманули с квартирой – и молодой человек несколько дней жил на улице. Может, поэтому, разбогатев, актер так полюбил сорить деньгами.