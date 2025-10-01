Перепугался до смерти, запомнил на всю жизнь: свой любимый фильм Морган Фриман пересматривает уже 80 лет — и не надоел до сих пор

Удивительно, но речь не о задумчивых драмах или томном нуаре.

Слышали о таком понятии, как синдром утёнка? Вот у Моргана Фримана так — с кино. Первый поход в кинотеатр в 1943 году — и всё, здравствуй, любимый фильм на всю оставшуюся жизнь.

Причем речь не про какой-нибудь редкий артхаус или древнюю мелодраму артиста покорил «Кинг Конг» 1933 года.

Шестилетний Фриман, только что переехавший из провинциального Миссисипи в Чикаго, оказался в зале с огромным экраном и магическим светом проектора. До этого у него дома даже канализации не было, а тут — гигантская обезьяна, небоскрёбы, рев самолётов.

Маленький Морган перепугался до дрожи, потом долго видел Кинг Конга в кошмарах, но именно этот шок и стал пусковой кнопкой. Он начал собирать пустые бутылки, чтобы наскрести деньги на новые сеансы, и уже тогда решил: либо будет актёром, либо никем.

С тех пор прошло восемьдесят с лишним лет, Фриман получил «Оскар», сыграл богов, президентов и мудрых наставников всех мастей, но в списке фаворитов неизменно остаётся тот самый «Кинг Конг». В 2011-м он ещё раз подтвердил:

«Это мой номер один. Первый фильм, который я увидел, и до сих пор лучший».

При этом Фримен отлично помнит, как кино тех лет почти не оставляло места для чёрных актёров, особенно в фантастике. И он, уже став звездой, сознательно менял правила игры — отказывался от эксплуатационного кино, выбирал роли, которые ломали стереотипы.

Но детское восхищение от первой встречи с гигантской обезьяной он бережёт до сих пор.

