Перепугала фанатов: Вайкуле впервые разоткровенничалась о своем состоянии

Вот уже несколько месяцев в Сети говорят о страшном диагнозе Лаймы Вайкуле. Певица, вернувшись из США в Латвию, перестала выходить в свет и перенесла на неопределенный срок свой фестиваль в Юрмале, ставший традицией. Все это лишь подогрело слухи о том, что самочувствие звезды оставляет желать лучшего.

Особенно эти разговоры усилились после шоу в честь Раймонда Паулса. Артистка выступила на мероприятии, полностью отработав свою программу, однако при этом, по мнению большинства, выглядела изможденной и уставшей. Сама знаменитость отказывалась комментировать сведения о том, что у нее случился рецидив рака груди.

Теперь же она решила немного прояснить ситуацию и впервые разоткровенничалась о своем состоянии. Правда, слова звезды не на шутку перепугали фанатов. Как пишут латвийские СМИ, исполнительница ясно дала понять, что с ее здоровьем действительно не все в порядке.