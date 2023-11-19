Переплюнула Волочкову: Барановская снялась в бане без белья (фото)

Юлия Барановская известна не только успешной карьерой ведущей, но и своими социальными сетями. На блог звезды экрана подписаны уже практически три миллиона человек, а внимание к себе она нередко привлекает весьма провокационными фотографиями, которые не могут не обсудить ее фанаты.

Так, на странице знаменитости появился снимок, на котором Барановская позирует полностью обнаженной. Она решила отдохнуть в бане и расположилась в купели без купальника, едва прикрыв свою стройную фигуру веником.

Пользователи Сети были шокированы смелым поведением Барановской. В комментариях они порекомендовали телеведущей и матери троих детей вести себя скромнее. Некоторые даже сравнили Барановскую с Анастасией Волочковой, которая последние годы регулярно шокирует публику подобными не менее провокационными записями.