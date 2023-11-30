Переплюнула Ходченкову: в России выбрали лучшую актрису, которую многие недолюбливают

В российском шоу-бизнесе и кинематографе кипят страсти. На днях в Москве прошло светское мероприятие под громким названием «Событие года».

Церемония награждения от журнала «КиноРепортер» проходит уже в одиннадцатый раз. На ней были названы имена лучших актеров, постановщиков и других представителей индустрии. И без возмущения со стороны публики не обошлось.

Не все остались довольны выбором «Актрисы года». Досталось же звание, как сообщил портал Woman, Юлии Пересильд. Звезде фильма «Вызов» удалось переплюнуть даже Светлану Ходченкову, чье имя известно не только в России, но и за рубежом.

Однако интернет-пользователи не стали скрывать свою неприязнь к бывшей любовнице Алексея Учителя. Впрочем, были и те, кто ее поддержал.