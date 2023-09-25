Переплюнула даже Пьеху: голос этой певицы считали золотым в СССР

Многие советские артистки мечтали встать на одну ступень с невероятно популярной Эдитой Пьехой. Но вовсе не она считалась золотым голосом страны. До сих пор ни одна певица не смогла достичь уровня ныне покойной Людмилы Зыкиной, от вокала которой мурашки по коже.

Сольную карьеру она начала в 60-х. Никто не мог так трогательно и проникновенно исполнять народные песни и русские романсы, как Зыкина. Пластинки звезды расходились многомиллионными тиражами.

Именно благодаря потрясающим вокальным данным Людмилы Георгиевны многие композиции из ее репертуара стали известны на весь мир. Прославленные композиторы считали за честь написать песню для обожаемой народом исполнительницы.

Не для одного поколения легендарная Зыкина стала душой и главным символом родины. До последнего дня своей жизни она руководила созданным ею народным ансамблем «Россия». Знаменитость скончалась в возрасте 80 лет летом 2009 года.