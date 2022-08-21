«Переплюнула даже героиню "Красотки"»: выходка осмелевшей Арзамасовой переполошила Сеть

Утонувшая в материнстве Лиза Арзамасова дала новый повод для обсуждений. Не успела звезда «Папиных дочек» похвастаться моложавой матерью, как тут же стало понятно: от родительницы она унаследовала самое лучшее.

На днях актриса, отдыхающая где-то за границей, решила поэкспериментировать и полностью повторила образ Джулии Робертс в фильме «Красотка». Для этого Галина Сергеевна примерила на себя фирменное платье голливудской звезды, выгодно оголяющее ноги, а на голову нацепила шляпку.

Фотографом и свидетелем всего происходящего стал Илья Авербух. Столь смелая и необычная фотосессия не осталась незамеченной фанатами и просто комментаторами.

«Переплюнула Джулию Робертс в «Красотке», «Образ кажется смутно знакомым, где-то это уже было!», «А фотографировал Ричард Гир?», «Не хватает только белых лодочек», — писали ей.

Фото: социальные сети Лизы Арзамасовой