Переплюнула даже фильм «Москва слезам не верит»: эта иностранная мелодрама стала самой кассовой в СССР

Кинематограф был одним из самых популярных развлечений для советского человека. Публика старалась не пропускать новые фильмы, а особенно любила иностранные картины, которые были большой редкостью. И именно заграничная мелодрама в итоге стала самой кассовой в истории проката СССР.

По официальным данным, за год проката картину «Есения» посмотрели более 91 миллиона зрителей. Мексиканская драма привлекла внимание зрителей своим захватывающим сюжетом и эффектными артистами. И нередко любители кино по несколько раз ходили в кинозалы, чтобы насладиться фильмом.

На втором месте расположился советский блокбастер «Пираты ХХ века». Третье же место заняла оскароносная драма «Москва слезам не верит». Картину Владимира Меньшова в кино посмотрели чуть больше 84 миллионов зрителей. При этом, например, комедию «Холоп», которую эксперты признают как самую кассовую в современной России, увидели всего лишь 17 миллионов человек, а прокат длился чуть меньше года.