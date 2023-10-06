Переплюнул даже «Титаник»: этот советский фильм стал самым дорогим

«Война и мир» по праву считается шедевром не только советской, но и мировой кинематографии. И это неудивительно: лента оказалась самой дорогой в истории. Затраты на нее долгое время хранили в тайне.

Лишь спустя много лет стало известно, что на съемки потратили около 60 миллионов советских рублей. И если эта сумма покажется не такой уж астрономической, стоит вспомнить, что средняя зарплата в шестидесятые была всего 65 рублей.

Для сравнения: курс доллара в то же время составлял 0,9 рубля. То есть в американской валюте «Война и мир» обошлась государству в 72 миллиона долларов. Учитывая инфляцию за прошедшие годы, сегодня эта сумма составила бы до 700 миллионов — почти в сто раз больше, чем потратили на «Титаник» Джеймса Кэмерона.

Даже самая дорогая часть «Пиратов Карибского моря» обошлась всего в 400 миллионов долларов. Об этом рассказали на Дзен-канале «Синема — графия». Однако вложения окупились полностью. Картина имела оглушительный успех далеко за пределами СССР.