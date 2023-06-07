Переплатила: Бьянка похвалилась столичной квартирой с элитным видом

Бьянка долгие годы оставалась самой яркой R&B-исполнительницей на российской эстраде. Даже сегодня она продолжает гастролировать, записывать песни, а также помогать другим артистам. За время плодотворной работы звезда обзавелась внушительным капиталом и с гордостью потратила его на элитную недвижимость в центре Москвы.

Из-за двухуровневых апартаментов с роскошным видом на Кремль знаменитости пришлось изрядно намучиться и даже отправиться в суд, чтобы отстоять свое право на квартиру. Впрочем, когда поклонники певицы увидели, что из себя представляет ее новое приобретение, то они были сильно разочарованы.

Узкое пространство с высокими потолками и ремонтом в темных тонах создает тяжелую атмосферу, в которой вряд ли можно спокойно заниматься творчеством. В шоу «Алена, блин!» в соцсети «ВКонтакте» Бьянка попыталась провести небольшой рум-тур по своим апартаментам. Но даже в кадре было заметно, что двум звездам тесно в таком маленьком помещении.