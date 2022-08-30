Переписала на внука: Пугачева отказалась от своего замка

В Сети обсуждают новость о том, что певица Алла Пугачева пошла на решительный шаг, избавившись от дорогостоящей недвижимости. Артистка не стала продавать свой замок, а переписала его на Никиту Преснякова, своего внука.

Речь идет об особняке в деревне Малые Бережки. Дом, в котором есть все для комфортной жизни, местные жители окрестили замком. Пугачева, как говорят соседи, вот уже шесть лет не приезжает в загородное поместье. В нем поселился Пресняков-младший вместе со своей возлюбленной Аленой Красновой.

Корреспондентам издания «Комсомольская правда» удалось пообщаться с одной из соседок звездного наследника. Та поведала, что Никите и его избраннице по хозяйству помогает домработница Лена, которую Примадонна привезла из Санкт-Петербурга, как только купила особняк. Также соседка подчеркнула, что «жизнь у молодых кипит»: они часто закатывают громкие вечеринки и запускают салюты.

Отметим, что кроме недвижимости, доставшейся от бабушки, у артиста есть квартира в Москве. Однако там музыкант бывает редко, поскольку сделал выбор в пользу загородной жизни.