Перепечко уже не тот: пухлый актер из «Кадетства» жутко похудел и напугал народ

Павел Бессонов прославился на всю страну благодаря роли кадета Степана Перепечко в сериале «Кадетство». В течение нескольких лет артист воплощал этот образ на экране, а после завершения сериала решил сконцентрироваться на личной жизни и пропал из поля зрения публики.

Однако брак Бессонова не оказался счастливым. Он развелся со своей избранницей Зинаидой Мартыновой и впал в глубокую депрессию, из-за которой перестал есть. Артист, по его собственным словам, полностью отказался от еды, злоупотреблял алкоголем, и за несколько лет его вес уменьшился на 40 килограммов.

Бессонов не скрывает: он страдает от булимии и не может справиться с ситуацией. Ему так и не удалось поправиться ни на килограмм, сейчас артист отличается болезненной худобой. Как отмечают поклонники, круги под глазами и впалые щеки превратили Бессонова в другого человека.