Перенес ампутации, но не справился с навалившейся славой: пропал Роман Костомаров

Роман Костомаров после выхода из комы поддерживал постоянный контакт с поклонниками. Его супруга Оксана Домнина постоянно снимала фото и видео, которые затем выкладывала в Telegram-канале мужа. Спортсмен делился подробностями реабилитации, показывал снимки с детьми и занятия с тренерами.

Последним, о чем мужчина рассказывал своим подписчикам, были новые протезы, которые позволяют ему прыгать и бегать, почти как прежде. С тех пор новых публикаций на канале Романа не появляется, как и в его социальных сетях. Фанаты крайне обеспокоены, все ли в порядке у героически сражавшегося с болезнью фигуриста.

«Куда пропал Рома? Раньше каждый день писал», — такие комментарии появляются под всеми постами Костомарова.

Возможно, спортсмен просто устал от постоянного внимания и решил провести немного времени с семьей. Тем более что 17 августа у его жены Оксаны день рождения — женщине исполнилось 39 лет. Но поклонники продолжают ждать подтверждения, что с их кумиром все в порядке.