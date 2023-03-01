Перенес 14 клинических смертей: куда пропал доктор наук из фильма «Москва слезам не верит»

Мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» и сегодня смотрится на одном дыхании. Секрет успеха в прекрасной режиссуре и в великолепных персонажах — как первого, так и второго плана.

Наверняка многие помнят академика на пикнике, который говорил теплые слова в адрес Гоши. Эту небольшую, но яркую роль исполнил Геннадий Ялович. Он был лучшим другом Владимира Высоцкого и режиссером. Еще в студенческие годы Ялович создал молодежный театр, но его закрыли уже через три года. Руководство объяснило, что постановки были слишком смелыми.

Однако Геннадий не сдавался. Он открыл театр «Альбом», но и этот проект быстро «прогорел». Ялович слишком остро реагировал на критику и вскоре оказался в больнице с инфарктом. В общей сложности актер перенес целых 14 клинических смертей, но каждый раз восстанавливался и возвращался к работе.

Ялович редко снимался в кино. С начала 90-х он сосредоточился на театре и руководил «Товариществом артистов МХАТа». В 2002 году у Геннадия произошел очередной сердечный приступ, после которого он уже не оправился. На тот момент Яловичу было 64 года.