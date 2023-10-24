Перемены в театре им. Моссовета: Домогарова сняли с главной роли в спектакле, и вот почему

Александр Домогаров в этом сезоне должен был сыграть Тартюфа на сцене театра имени Моссовета, где работает с 1995 года. Но в последний момент его сняли с роли. Артист намерен отстаивать свои интересы при помощи адвокатов.

В СМИ появилась информация, что Домогарова убрали из постановки из-за конфликта с руководством. Актер без согласования с администрацией принял участие в фестивале российского кино, который проходил на Кипре в начале осени. Из-за поездки за границу он пропустил репетиции и даже не подумал предупредить худрука или директора учреждения культуры. Об этом рассказало издание «Московский комсомолец».

В театре от Александра потребовали разъяснений. Сам актер считает, что поездка на фестиваль была обоснованной, а потому причин для снятия его с роли нет. Чтобы доказать свою правоту, Домогаров планирует заручиться помощью юристов.