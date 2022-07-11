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Перемены в «Ленкоме» аукнутся: вдова Караченцова выступила с заявлением

11 июля 2022 16:40
Перемены в «Ленкоме» аукнутся: вдова Караченцова выступила с заявлением

Людмила Поргина не стала игнорировать назначение нового главного режиссера в театре.

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина выступила с заявлением после новостей о назначении в «Ленкоме» нового главного режиссера. Напомним, контракт на следующий год с театром подписал Алексей Франдетти. Несмотря на то, что Поргина обычно критиковала политику директора театра Марка Варшавера, это решение она восприняла позитивно. По ее словам, перемены в «Ленкоме» не заставят себя ждать.

«Очень ждем прекрасного творчества», — заявила Поргина в беседе с «Экспресс газетой».

Она подчеркнула, что Франдетти, как раз специализирующийся на музыкальных постановках, очень кстати придется труппе театра. По мнению вдовы Караченцова, в «Ленкоме» много поющих артистов — и у молодежи, и среди пожилых. Поэтому она надеется, что в театре станет больше пластичных и ярких спектаклей, тех, на которые делал ставку еще Марк Захаров.

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Напомним, ранее Поргина ругала новые порядки в театре, заявляя, что центральных ролей ей больше не достается. Поэтому играть она вынуждена только в массовке. Видимо, теперь актриса полагает, что главный режиссер по достоинству оценит ее талант и предложит ей соответствующую героиню.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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