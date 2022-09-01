Переломы, падения с высоты и удушья: вы не поверите, что скрывают от зрителей в «Форт Боярд»

Шоу «Форт Боярд», впервые вышедшее в эфир в 1990 году, по праву считается одним из самых эффектных и ярких проектов на телевидении. Участникам приходится проходить сложнейшие испытания, разгадывать головоломки и встречаться с опасными животными, чтобы в конце добыть сокровища. При этом многие зрители уверены, что на самом деле героям не угрожает опасность, а все препятствия лишь на экране выглядят сложно. Однако, как оказалось, это совсем не так.

Участники действительно рискуют своим здоровьем, соглашаясь на участие в шоу. Многие из них переоценивают свои силы и возвращаются травмированными. Например, несколько лет назад модель Маркус Шенкенберг из Швеции пролетел четыре метра в пустоту, когда оборвался его трос безопасности. Как позднее признавался участник, он не верил, что сможет выжить после этого падения.

Другой герой одной из иностранных версий программы сломал себе обе ноги. Он неудачно приземлился в сеть во время конкурса, что и привело к травме.

В целом же, по данным СМИ, несчастья регулярно происходят на съемках передачи. За годы существования шоу «Форт Боярд» подобных инцидентов произошло уже несколько десятков.