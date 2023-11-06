Перекрыли дорогу в кино: известный режиссер чуть не уничтожил Фросю Бурлакову

После выхода на экраны картины «Приходите завтра...» имя Фроси Бурлаковой стало нарицательным. История пробивной деревенской девушки покорила телезрителей, а 34-летняя Екатерина Савинова наконец-то обрела запоздалую славу. Актрисе пришлось пройти через многое, чтобы стать любимицей публики.

В 22 года миловидной блондинке выпала честь сыграть в культовой картине Ивана Пырьева «Кубанские казаки». Любвеобильный режиссер положил глаз на молодую провинциалку: пробы на главную роль закончились некрасивой историей.

Савинова влепила пощечину Пырьеву, которого сегодня называют советским Харви Вайнштейном.

Первый человек на киностудии «Мосфильм», он препятствовал дальнейшей карьере талантливой артистки. Долгое время Екатерина Савинова играла лишь в эпизодах, пока ей не досталась главная роль в киноленте «В один прекрасный день» 1955 года.