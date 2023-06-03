Перекроившая себя Камирен из «Дома-2» в 37 выглядит на 50: лучше смотреть на пустой желудок
В полку жертв пластики прибыло.
Элина Камирен красотой никогда не отличалась. Блондинка со скромным бюстом и грубыми чертами лица едва выдерживала конкуренцию с другими, куда более эффектными участницами шоу «Дом-2».
Покинув скандальную телестройку, знаменитость решила полностью изменить свою внешность. Начала Камирен с ринопластики. Уменьшив нос, Элина взялась за скулы. А после изменила еще и грудь.
Фанаты шокированы преображением блогера, отмечая, что в свои 37 лет она выглядит на все 50. Интернет-пользователи в ужасе из-за того, что Камирен добровольно перекроила себя ради сходства с миллионами других однотипных красоток. По их мнению, теперь на фото блондинки, во избежание неприятных последствий, лучше смотреть только на пустой желудок.
«Все на одно лицо. Как под копирку», «Изуродовала себя пластикой», «37? Интересно, в каком году ей было 37 лет», — пишут в Сети.