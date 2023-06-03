Перекроившая себя Камирен из «Дома-2» в 37 выглядит на 50: лучше смотреть на пустой желудок

Элина Камирен красотой никогда не отличалась. Блондинка со скромным бюстом и грубыми чертами лица едва выдерживала конкуренцию с другими, куда более эффектными участницами шоу «Дом-2».

Покинув скандальную телестройку, знаменитость решила полностью изменить свою внешность. Начала Камирен с ринопластики. Уменьшив нос, Элина взялась за скулы. А после изменила еще и грудь.

Фанаты шокированы преображением блогера, отмечая, что в свои 37 лет она выглядит на все 50. Интернет-пользователи в ужасе из-за того, что Камирен добровольно перекроила себя ради сходства с миллионами других однотипных красоток. По их мнению, теперь на фото блондинки, во избежание неприятных последствий, лучше смотреть только на пустой желудок.