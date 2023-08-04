Перекроила себя на старости лет: люди в ужасе от свежего фото рабыни Изауры
Преображение артистки совсем не вызвало восторга.
Луселия Сантуш прославилась на весь мир в 19 лет. Артистка снялась в сериале «Рабыня Изаура», став звездой не только в родной Бразилии, но и, например, в СССР. А после триумфального успеха продолжила покорять кинематограф.
Так, зрители могли ее видеть в сериале «Новый Геркулес», который выходил в течение 15 лет, в комедии «Вы хотите прекрасного общения с девочками?» или в драме «Ромео и Джульетта». Всего же в карьере артистки 50 проектов, а также два фильма, где она выступила продюсером.
Луселия, которой не так давно исполнилось 66 лет, ведет активный образ жизни и много путешествует. Своими достижениями артистка делится в социальных сетях, где на нее подписано практически 150 тысяч фанатов со всего мира.
Фанаты не скрывают, что они шокированы публикациями любимой артистки. Дело в том, что звезда экрана последние годы не отказывается от пластической хирургии и старается выглядеть как можно моложе. Но ее внешность из-за этого изменилась лишь в худшую сторону.
«Фигура хороша, нет вопросов, но лицо даже чем-то Бабкину напомнило. Видно, что перекроенное, с сомнительными пропорциями», «Оказывается, она такая страшная», «Раньше мне казалось, что она хорошенькая, сейчас я уже так не думаю», — считают пользователи Сети.