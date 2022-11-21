Перекроила себя? Фанаты Загитовой забили тревогу из-за одного фото

Алина Загитова взбудоражила поклонников неожиданным преображением. Звезда фигурного катания поделилась фотографией, на которой предстала со светлым цветом волос, но многие решили, что она решилась на пластическую хирургию

По мнению пользователей Сети, Загитова увеличила себе губы. 20-летняя телеведущая, как считают поклонники, из-за неожиданного преображения потеряла свою индивидуальность и стала похожа на множество других звезд социальных сетей.

«Зачем..?», «Потихоньку превращается в Инстасамку, уже и губы чем-то накачала, судя по их пухлости», «Лицо стало невыразительное», — возмущаются подписчики в соцсетях спортсменки.

В итоге негативных комментариев стало настолько много, что Загитова была вынуждена объясниться перед фанатами. Фигуристка опубликовала запись, рассказав, что не перекрашивала волосы, а это всего лишь парик. Губы же кажутся больше из-за припухлости от морозов.