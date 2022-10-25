Перекроила лицо до неузнаваемости: «новая» Вероника Кастро из «Дикой розы» вызвала оторопь

Вероника Кастро покорила зрителей своей красотой, засветившись в главной роли в сериале «Дикая роза». Тогда актриса была молода и привлекательна, поэтому нет ничего удивительного в том, что за прошедшие годы она сильно изменилась. Тем не менее дело тут не только в возрасте.

Глядя на новые фотографии знаменитости, которыми та щедро делится в социальных сетях, поклонники отмечают, что она лишилась своих прежних черт и стала практически неузнаваемой. Фолловеры сокрушаются из-за того, что 70-летняя Кастро попросту перекроила свое лицо, обратившись за помощью к пластическим хирургам.

Между тем актриса никогда не скрывала того, что ложилась под нож. Как бы там ни было, Кастро довольна своей новой внешностью и не прислушивается к мнению хейтеров. Единственное, что огорчает звезду, — это то, что она никак не может отказаться от курения, которое пагубно сказывается не только на состоянии ее кожи, но и на самочувствии.