Перекроил лицо сильнее, чем Пугачева: гляньте, что сотворил с собой Киркоров (фото)
Внешность звезды кардинально изменилась.
Филипп Киркоров не скрывает, что теперь как никогда доволен собой. Ранее артист признался, что лег под нож хирурга, поэтому может похвастаться «неземной красотой».
Поп-король отечественной эстрады решил не откровенничать о том, какие именно операции ему были проведены, но от публики ничего не скроешь. Глядя на новые снимки преобразившегося артиста, эксперты в области пластической хирургии пришли к выводу о том, что он перекроил лицо еще сильнее, чем его бывшая жена — певица Алла Пугачева.
В частности, Telegram-канал «Немалахов» пишет, что исполнитель сделал эндоскопический височный лифтинг, за счет чего подтянул лоб, брови и наружные углы бровей. Шрамы от такой манипуляции не видны: они прячутся под волосами. Также ходят слухи о том, что Филипп Бедросович обратился и к блефаропластике нижних век, а в ближайшем будущем доберется и до верхних.