Перекроил лицо сильнее, чем Пугачева: гляньте, что сотворил с собой Киркоров (фото)

Филипп Киркоров не скрывает, что теперь как никогда доволен собой. Ранее артист признался, что лег под нож хирурга, поэтому может похвастаться «неземной красотой».

Поп-король отечественной эстрады решил не откровенничать о том, какие именно операции ему были проведены, но от публики ничего не скроешь. Глядя на новые снимки преобразившегося артиста, эксперты в области пластической хирургии пришли к выводу о том, что он перекроил лицо еще сильнее, чем его бывшая жена — певица Алла Пугачева.

В частности, Telegram-канал «Немалахов » пишет, что исполнитель сделал эндоскопический височный лифтинг, за счет чего подтянул лоб, брови и наружные углы бровей. Шрамы от такой манипуляции не видны: они прячутся под волосами. Также ходят слухи о том, что Филипп Бедросович обратился и к блефаропластике нижних век, а в ближайшем будущем доберется и до верхних.