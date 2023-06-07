Перекроенная Пелагея разочаровала народ: похожа на восковую фигуру (фото)

Пелагея похвасталась перед фанатами своим преображением. Артистка отдохнула в пятизвездочном отеле Кисловодска, где прошла оздоровительные процедуры. По уверению звезды, полезный рацион и детокс пошли ей только на пользу.

В соцсетях певица опубликовала новые фотографии, на которых ее не узнать. Фолловеры подметили, что дело тут далеко не в правильном питании и в отдыхе. Внешность Пелагеи кардинально изменилась. Разочарованные поклонники предположили, что артистка полностью перекроила себя при помощи хирургов и косметологов или же воспользовалась фотошопом.

В любом случае подписчики считают, что блондинка напрасно превратила себя в восковую куклу. К тому же нашлись те, кто сравнил ее с другой известной певицей.