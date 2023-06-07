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Перекроенная Пелагея разочаровала народ: похожа на восковую фигуру (фото)

7 июня 2023 07:30
Перекроенная Пелагея разочаровала народ: похожа на восковую фигуру (фото)

Певица стала неузнаваемой.

Пелагея похвасталась перед фанатами своим преображением. Артистка отдохнула в пятизвездочном отеле Кисловодска, где прошла оздоровительные процедуры. По уверению звезды, полезный рацион и детокс пошли ей только на пользу.

В соцсетях певица опубликовала новые фотографии, на которых ее не узнать. Фолловеры подметили, что дело тут далеко не в правильном питании и в отдыхе. Внешность Пелагеи кардинально изменилась. Разочарованные поклонники предположили, что артистка полностью перекроила себя при помощи хирургов и косметологов или же воспользовалась фотошопом.

В любом случае подписчики считают, что блондинка напрасно превратила себя в восковую куклу. К тому же нашлись те, кто сравнил ее с другой известной певицей.

Перекроенная Пелагея разочаровала народ: похожа на восковую фигуру (фото)

«Потеряла свою индивидуальность», «Я думала, это Клава Кока. Что же всем так нравится становиться однояйцевыми близнецами», «Зачем губы увеличила?» — возмущаются в Сети.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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