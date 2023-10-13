Перекроенная красавица: Вован из «Реальных пацанов» ждет ребенка от миллионерши

Владимир Селиванов однажды признался, что мечтает быть многодетным отцом. Актеру подавай как минимум пять наследников. Медленно, но верно он приближается к своей цели.

Этой весной стало известно, что Вован из «Реальных пацанов» оформил развод с женой Викторией, которая родила ему дочь Еву. Сейчас артист счастлив в отношениях с новой возлюбленной. И пара уже ждет прибавления.

Портал Super пишет, что знаменитость видели на одном из пляжей Белека вместе с супругой — известным блогером Александрой Калмыковой. Звезда социальных сетей даже не пыталась скрыть свое интересное положение от любопытных глаз. Для светской львицы это не первый ребенок. Перекроенная красотка, которую часто называют жертвой пластики, воспитывает сына Даню и дочь Соню.

К слову, Селиванова можно поздравить не только с тем, что он скоро обретет еще одного наследника. Сказать, что его актерская карьера очень успешна, трудно. В любом случае на финансовое положение Вовану грех жаловаться. Его пассия зарабатывает миллионы и наверняка ни в чем не отказывает любимому.