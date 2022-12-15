Перекошенное лицо и фигура качка: гляньте, как сегодня выглядит Алисинья из «Клона»

Хоть Кристиана Оливейра и сыграла в сериале «Клон» второстепенную роль, зрителям она запомнилась надолго. Все потому, что героиня актрисы по имени Алисинья отличалась подлым характером и на протяжении всего действа портила жизнь другим персонажам культового проекта.

Симпатии Оливейра не вызывала, но тем не менее стала звездой. Многим до сих пор интересно, как складывается жизнь артистки. Как оказалось, свою карьеру в кино знаменитость не закончила — совсем скоро состоится премьера нового проекта с ее участием.

Наладила Оливейра и личную жизнь. В 2018 году она вышла замуж за Сержио Бьянко, фотографиями с которым охотно делится в социальных сетях. Демонстрирует актриса и себя, правда, ее внешний вид вызывает у интернет-пользователей оторопь.

Больше всего хейтеры критикуют Кристиану за перекошенное лицо и фигуру качка. В юности звезда страдала от лишнего веса, но потом смогла похудеть. Поклонники «Клона» помнят ее стройняшкой, но сохранить свои точеные формы Оливейра не смогла.